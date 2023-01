‘Prinses Amalia, sla je vleugels uit! Werp het systeem omver!’

opiniepanelHeeft het koningshuis zijn beste tijd gehad? De recente ophef over Meghan Markle laat zien dat er niets sprookjesachtigs is aan het prinsessenbestaan. Kunsthistorica Gemma Boon duikt in de geschiedenis om een goede afweging te maken: republiek of monarchie. Wat is beter?