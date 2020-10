Provincie pompt 135 miljoen extra in Overijsselse economie

Trouwambte­naar en uit­vaartspre­ker Bianca het toneel op

27 september ENSCHEDE - Bianca Fabricius is trouwambtenaar, uitvaartspreker en nu ook artiest. Nou ja, de Enschedese maakt meteen duidelijk dat ze zeker geen cabaretier is. Wel staat ze in november voor het eerst met de eigen voorstelling Aan Tafel op het podium in een uitverkochte De Kleine Willem. „Mijn schoonfamilie kon niet eens een plek reserveren.”