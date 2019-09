Provincie wil dat iedere 15 minuten een intercity tussen Enschede en Zwolle rijdt

Video Kings of Darts met Michael van Gerwen komt volgend jaar weer naar Enschede

25 september ENSCHEDE - Het dartsspektakel Kings of Darts komt in januari volgend jaar terug naar Enschede. Nummer één van de wereld Michael van Gerwen is weer te bewonderen in de Expo Twente, samen met dartstoppers Daryl Gurney en Gerwyn Pryce. Kaarten voor het evenement gaan vanaf vrijdag in de verkoop.