Publiek kan in Enschede fluiten naar het decor van Die Zauberflöte

Boeren boos over strengere regels voor natuurge­bie­den in Twente: ‘Dit is slecht voor ons allemaal’

ENSCHEDE - Boerenbelangenorganisatie LTO Noord is boos over de strengere regels die het kabinet in wil voeren voor een groot aantal Natura 2000-gebieden in Twente en Overijssel. De boeren gaan daartegen in beroep, zo laat de organisatie weten.

8:40