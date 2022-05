PVV over woningen statushouders: ‘Hebben meer rechten dan onze eigen Enschedeërs’

„Pure discriminatie ten opzichte van mensen die al jarenlang in Enschede wachten op een fatsoenlijke woning”, zei Heutink gisteravond in de actualiteitenraad. „Statushouders lijken wel meer van adel en hebben meer rechten dan onze eigen Enschedeërs.” In de actualiteitenraad stellen raadsleden het college vragen over de meest uiteenlopende actualiteiten in de stad.

Wethouder Jeroen Diepemaat (wonen, VVD) ontkende dat Enschede voorrang verleent aan statushouders, (asielzoekers met een verblijfsvergunning). Wel is Enschede verplicht zich te houden aan de taakstelling die het Rijk heeft opgelegd aan alle gemeenten wat betreft de huisvesting van statushouders. Maar dat staat los van het woningtoewijzingsbeleid. „Over 2021 ging het in Enschede om 223 statushouders. Aan die wettelijke verplichting hebben we netjes voldaan, zonder dat er sprake was van voorrang.”

‘Geen enkele Enschedeër gedupeerd’

Geen enkele Enschedeër is gedupeerd, stelde hij. „Het huisvesten van statushouders gaat niet ten koste van woningen in de loting.” Ook is er volgens Diepemaat geen sprake van een zeer grote krapte aan sociale huurwoningen.

Quote De vraag blijft of statushou­ders de woningvoor­raad opeten Mart van Lagen, CDA

En discriminatie onder woningzoekenden? „Dat zie ik niet.” Diepemaat hield Heutink voor dat iedereen die een sociale huurwoning zoekt, binnen twaalf maanden onderdak moet zijn. „Dat is onze norm. Het lukt binnen gemiddeld negen maanden.”

Aanleiding voor de kritische vragen van Heutink was het dringende advies van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) aan de gemeenten om een hoger percentage sociale huurwoningen beschikbaar te stellen aan urgentiegroepen zoals statushouders. „Een knotsgek advies en discriminatie van de Enschedese inwoner die al jarenlang moet wachten op een huis”, vindt de PVV-voorman.

Tombola

Diepemaat wees er op dat Enschede aan haar verplichtingen wil voldoen en het rijksbeleid dus uitvoert. „Als elke gemeente dat zou doen, dan hadden die we die hele tombola nu niet gehad.” Hij doelde daarmee op het feit dat de asielopvang in ons land verstopt zit. 14.000 statushouders moeten noodgedwongen in asielzoekerscentra blijven omdat voor hen geen andere woonruimte beschikbaar is.

Mart van Lagen (CDA) hield Diepemaat voor dat er toch wel een beeld ontstaat dat statushouders voorrang krijgen op de woningmarkt. „De vraag blijft of statushouders de woningvoorraad opeten.” Daar is geen sprake van, verzekerde de wethouder nog maar eens.