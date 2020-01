Racisme? Nee, gewone woede bij mishandeling vluchtelingen in Enschedese volkswijk Dolphia

VIDEO Textiel­beat Enschede: 70+ danst op beatmuziek, net als vroeger

5 januari ENSCHEDE - Op de bühne speelt The Chains, opgericht in 1964, een cover van The Marmelade. Voor het podium dansen 60+ en 70+ dames. Net als ze eind jaren 60 deden in dancing Modern, buurthuis De Sloep of café Bouwhuis. Tijdens de Nieuwsjaarsparty van Textielbeat leek het weer even net als vroeger.