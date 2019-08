Radar op Alphatoren in Enschede brengt illegale drones in beeld

Dinner Train, die naar Zwolle, Deventer en Apeldoorn zou komen, is failliet

10:55 Het leek zo mooi: vanaf Zwolle, Deventer of Apeldoorn al treinreizend door het Nederlandse landschap een viergangendiner veroberen. Maar de trein rijdt niet en het bord blijft leeg: The Dinner Train is namelijk failliet. Het is onzeker of mensen die een kaartje hebben gekocht voor de ‘pop-up trein’, hun geld terugkrijgen.