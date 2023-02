Radeloze Ahmed uit Enschede wil direct meer deskundige hulp naar Turkije: ‘Duizenden mensen liggen nog onder het puin, ook mijn familie’

Sheltersuits naar Turkije?

Eén van de partijen waarmee Yilmaz in contact staat, is Sheltersuit. Deze organisatie is bezig met een initiatief om alle mensen in Turkije die op straat staan te helpen. Sheltersuit is een bekende naam als het gaat om hulp aan daklozen en maakt van slaapzakken zogenaamde 'shelterbags’ en 'sheltersuits’ die ook gebruikt kunnen worden om warm de nacht door te brengen. Op dit moment bijvoorbeeld in het oorlogsgebied in Oekraïne. Voor het rampgebied in Turkije is Sheltersuit in overleg met Cordaid. Als Cordaid akkoord is en ze het geld bij elkaar hebben, gaan de pakken naar Turkije. Een Sheltersuit kost 300 euro.