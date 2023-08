Jonge queers ontmoeten elkaar in het Volkspark: ‘In Twente lopen we op dat gebied wat achter’

Corona maakte een einde aan de maandelijkse ontmoeting in Twente voor jongeren op zoek naar hun genderidentiteit. Maar de draad wordt weer opgepakt: op 17 augustus is er in het Volkspark in Enschede ‘Pizza & Games @the Park’.