Recherche lekt in Twente bewust informatie om liquidaties te voorkomen

De politie in Twente heeft er het afgelopen jaar meermaals voor gekozen om tips over naderende liquidatiepogingen niet te onderzoeken, maar te delen met de genoemde daders en slachtoffer. Dat zegt Arjan Derksen, chef van de districtsrecherche, in een interview met deze krant. „Dat is een tactiek geweest waarmee we strafbare feiten hoopten te voorkomen. ‘Stop hiermee, want we hebben je in de gaten’.”