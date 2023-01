Rechter: dwarsliggende Enschedese huurster Ons Huis moet twee woningen verlaten

Fotoserie Als het in Hengelo donker wordt, gaan de schijnwer­pers aan en wordt het gezellig

HENGELO - De Hengelose Lambertusbasiliek, hotel-restaurant ’t Lansink, het Industrieplein met poppodium Metropool of het centraal station: zet ze ’s avonds in het licht en het worden sprookjesachtige verschijningen. Er is nu een route langs negentien van deze objecten. „Hoe één spotje zo’n feeërieke sfeer kan creëren.”

6:00