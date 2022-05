Rechter oordeelt: 29 Overijsselse boerenbedrijven werken zonder juiste vergunning

Invallen in Enschede en Delden Politie stuit op gevaarlij­ke situatie bij inval, stroom Lemse­lobrink in Enschede afgesloten

ENSCHEDE/DELDEN - De politie heeft maandagochtend een inval gedaan in twaalf panden in Enschede en één pand in Delden. Bij een onderzoek aan de Lemselobrink, waar de politie ook een inval heeft gedaan, heeft men op een gevaarlijke situatie in het pand aangetroffen. Daardoor is de stroom voor de hele straat afgesloten.

9 mei