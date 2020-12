Rechter: Sanderink moet dubieus rapport vernietigen en zonder commentaar rectificeren

Dakloze jongeren lopen vast op bureaucra­tie: ‘Zij kunnen niet wachten, ze zijn niet voor niks dakloos’

10 december ENSCHEDE - Het was godgeklaagd, eigenlijk. Een dakloze jongen, met zijn hele hebben en houden in een plastic boodschappentasje, die een ellendig verhaal vertelt. Bij Humanitas onder dak is hij eindelijk op het juiste adres. Hij moet alleen nog even acht weken wachten voordat de aanvraag is goedgekeurd.