Rechters oordelen hard over redeloos geweld en urineren over slachtoffer in Enschede: vier jaar cel voor jonge daders

De schokkende beelden werden twee weken geleden meermaals getoond in de rechtszaal. Vanuit meerdere hoeken gefilmd, alsof Van B. en B. een documentaire wilden maken over hoe ze over hun slachtoffer heen plassen en hem daarna bijna dood trappen .

Dat laatste is de conclusie die een medisch deskundige trok na het zien van de beelden: het slachtoffer mocht van geluk spreken dat hij dit had overleefd.

Het feit dat ze er zichtbaar plezier in hadden is ronduit schokkend

„Voor deze geweldsexplosie was geen enkele aanleiding, laat staan een rechtvaardiging”, aldus de rechtbank in haar vonnis. De twee hebben misbruik gemaakt van het dronken slachtoffer door hem zo verschrikkelijk te vernederen en in elkaar te slaan. Op de filmbeelden is te horen hoe ze hardop lachten. Het feit dat ze er zichtbaar plezier in hadden is ronduit schokkend.”