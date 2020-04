Rechtszaak rond viervoudige moord Enschede loopt maanden vertraging op door coronacrisis

ENSCHEDE - De behandeling van de grootste moordzaak uit de geschiedenis van Twente loopt door de coronacrisis maanden vertraging op. De inhoudelijke behandeling van de viervoudige moord die over anderhalve week zou beginnen, is uitgesteld en omgezet in een pro forma zitting. Dat heeft de rechtbank besloten en inmiddels aan advocaten van verdachten en nabestaanden laten weten.

In de growshop op de hoek van de Van Leeuwenhoekstraat en de Snelliusstraat, in de wijk Velve-Lindenhof in Enschede, werden op dinsdag 13 november 2018 vier stoffelijke overschotten gevonden. Behalve eigenaar Tuan Nguyen (43) bleken Artur Sargsyan (34), Maijkel Akfidan (27) en Max Klaassen (62) te zijn doodgeschoten. Op maandag 26 november werden de Hengeloërs Camil A. (57) en zijn zoon Dejan (32) gearresteerd. Een dag later werd zoon Denis (30) opgepakt.

Nabestaanden

Belangrijkste argument om niet voor een online verloop van de volledige strafzaak te kiezen, is dat de nabestaanden de zitting goed moeten kunnen volgen. Advocaten van nabestaanden willen dat zij er lijfelijk bij kunnen zijn als de verdachten verantwoording moeten afleggen en als er over hen wordt gevonnist.

Najaar

Volgens bronnen wil de rechtbank de inhoudelijke behandeling nu in het najaar laten plaatsvinden. Advocaten hebben opgemerkt dit wel heel erg laat te vinden. Daarom zou nu worden bekeken of het toch iets eerder kan. Een woordvoerder van de rechtbank zegt dat in de aan advocaten verstuurde brief wordt gesproken over een mogelijke behandeling in juni. Maar dan moet de coronacrisis dat wel toestaan én moet er ruimte worden gevonden in de agenda's van alle betrokkenen. Bovendien moet er ruimte in het rechtsgebouw zijn: er zijn voor de inhoudelijke behandeling meerdere zalen nodig.

Schriftelijk

De inhoudelijke behandeling van de zaak zou 14 april beginnen en de rechtbank had er een week voor uitgetrokken. Nu wordt dan in een proforma-zitting slechts beoordeeld of verdachten nog terecht in voorlopige hechtenis zitten.

Dinsdag 14 april is er een proforma voor de verdachten van de familie A. Woensdag 15 april volgt die voor de mannen en een vrouw die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij het leveren van de gebruikte vuurwapens. De rechtbank heeft allen advocaten gevraagd vooraf zoveel mogelijk schriftelijk vragen te stellen zodat ze kan kijken of deze zittingen helemaal schriftelijk kunnen worden afgedaan of dat ze via videoverbindingen moeten verlopen.

„De rechtbank heeft gekeken naar de maatregelen van het kabinet van dinsdag en de standpunten van de partijen ingewonnen”, zegt een woordvoerder. „Dit is er uit gekomen”.