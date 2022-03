Rembrandts Vaandeldrager viert kerst in Twente: schilderij hangt drie weken in Enschede

De Vaandeldrager (1636) is een groot zelfportret van Rembrandt van Rijn en is een van de meesterwerken van de wereldberoemde Nederlandse kunstschilder. Volgens het Rijksmuseum Twenthe was het schilderij Rembrandts artistieke doorbraak die zou leiden tot De Nachtwacht.

Gratis toegang

„Wij werken nu aan een uitgebreid publieksprogramma rondom dit unieke werk en hopen aan het eind van het jaar ontzettend veel inwoners van Overijssel te verwelkomen in het museum,” meldt directeur Arnoud Odding. Het Rijksmuseum Twenthe geeft één dag gratis toegang, de exacte datum is nog niet bekend.

175 miljoen euro

Het schilderij werd afgelopen januari gekocht voor 175 miljoen euro. De Nederlandse Staat droeg hier 150 miljoen euro aan bij. De tour van De Vaandeldrager start in mei bij het Fries Museum. De laatste halte is het Groninger Museum, in april 2023. Daarna is het doek permanent te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam.