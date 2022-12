Remco uit Enschede is 18 jaar en... molenaar: ‘Deze ouderwetse machine is prachtig!’

In een van de (k)oudste straatjes van Twente houden kruiken en dekens Thea (65) warm: ‘Ik kán me niet scheel betalen’

ENSCHEDE - Als Thea Vermey (65) dezer dagen op de bank zit, gebruikt ze drie warme kruiken. Een achter haar rug, een op de schouders, een bij de voeten. Daar overheen gaat een dekentje, dan kruipen hondjes Babeth en Juultje er tegenaan. „Anders is het niet te doen.” Een verhaal over een van de koudste straatjes van Twente, waar verwarmen hard aankomt in de portemonnee.

16 december