Restaria Snackhoek in Enschede opnieuw overvallen: dader gevlucht op scooter

Flatbewo­ners blijven in de kou staan: kabinet noemt oplossing energiepla­fond ‘zeer lastig’

ENSCHEDE - De kans is klein dat bewoners van flats die verwarmd worden via blokverwarming aanspraak kunnen maken op het energieplafond van de overheid. Duizenden mensen in Twente en de Achterhoek wonen in zo’n complex. Het kabinet ziet vooralsnog geen oplossing.

6 oktober