Reuzenraden in New York en Dubai doen Twents ingenieursbureau de das om

Twentse motorclub Darahbaru is ali­ve-and-kic­king, maar onzicht­baar

10:50 ENSCHEDE - Vanuit het niets dook in het voorjaar in Twente de motorclub Darahbaru op. Maar nu justitie haar pijlen richt op een doorstart van de verboden motorclub Satudarah lijkt Darahbaru in rook opgegaan. Maar niets is minder waar. „We willen geen gezeik meer.”