Rianne uit Enschede werd moeder op 17de, Louise uit Hengelo met 36: ‘Perfecte leeftijd bestaat niet’

Ondertussen in Enschede Eerste VirtuEle Run Enschede: ‘Grenzen verleggen voor je gezondheid’

17 augustus ENSCHEDE - Marije Davidse (39), jongerenwerker van Alifa, is mede-initiatiefnemer van de eerste VirtuEle Run van Enschede, bedoeld om mensen in beweging te krijgen. „Het maakt niet uit of deelnemers hardlopen of wandelen. De opzet is grenzen te verleggen voor je gezondheid.”