Rijden we over 50 jaar als The Flinstones, of laat Twente zien dat er nog hoop is? Move East geeft antwoord

Nieuwsupdate Hoe wrang: ernstig ongeval precies een jaar later op dezelfde plek in Hengelo

Het idee dat Hengelo voor een stad van haar omvang best veilig is, kreeg deze week opnieuw een knauw. Drie voorbeelden, van heel verschillende gradaties: een ernstig ongeval op precies dezelfde plek als een jaar geleden, fietsers die maar onderuit blijven gaan in de fietsenkelder en een beeld dat niet eens veilig is voor vandalen als het midden in een vijver staat.