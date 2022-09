Rijksmuseum Twenthe genomineerd voor Tentoonstellingsprijs

Handrem vergeten: vrachtwa­gen rolt bijna kanaal in bij Enschede, een persoon met spoed naar MST

ENSCHEDE - Een bizar ongeval in Enschede: een persoon is gewond geraakt, nadat deze een vrachtwagen probeerde te stoppen die bijna het kanaal in rolde. Hij slaagde erin de vrachtwagen te stoppen, maar werd wel met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

25 augustus