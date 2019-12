Rijksrecherche vindt geen lek rondom viervoudige moord

Op 13 november 2018 werden in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede vier mensen doodgeschoten. In de weken na de liquidatiezaak verscheen er veel gedetailleerde informatie over de moordzaak in de media. Dat was voor de politiechef en de hoofdofficier van justitie in Oost-Nederland reden om de Rijksrecherche opdracht te geven een onderzoek te doen naar mogelijke lekken binnen politie en justitie.



De Rijksrecherche richtte zich in het onderzoek op de politie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak. Journalisten bleven buiten schot, zo werd vorig jaar al benadrukt. Politiechef Oscar Dros noemde het lekken van informatie ‘onacceptabel’.