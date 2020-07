Rijkswaterstaat over file-estafette op A1: ‘Beter alle hinder in één keer’

Een Enschedese, die geregeld richting het westen moet vertelde aan deze krant erg veel last te hebben van de werkzaamheden: „Ik sta er vroeger op en voor ik ga rijden kijk ik naar de vertragingen. Staat er op de sites: 5 minuten. Maar tegen de tijd dat ik bij Deventer ben is het al 40 minuten. Echt niet grappig. Het is bijna elke keer een crime.”



Rijkswaterstaat vertelt er in de planning alles aan te hebben gedaan om de vertraging zo min mogelijk te houden. „Zowel de IJsselbrug bij Deventer als het spoorviaduct Deventer-Oost zijn een soort van flessenhals, waar we niet naar buiten kunnen uitbouwen om meer ruimte voor de weggebruikers te creëren”, beschrijft Arissen de situatie op de A1 richting Twente. „Het samen uitvoeren van het wegdeel tussen Twello – Deventer en het deel Deventer – Deventer-Oost bleek het meest gunstig, want hierdoor wordt namelijk één keer hinder veroorzaakt in plaats van twee keer.”