ROC van Twente voorstander eerlijke stagevergoeding voor studenten: ‘Alleen al vanuit waardering’

‘Hier lossen bewoners hun problemen zelf op, soms met een klap’: Harrie (61) bemiddelt bij huurders, en nog acht andere verhalen

ENSCHEDE - Scheldpartijen, troep in de tuin, lawaai: het is niet altijd even gezellig wonen in de Enschedese volksbuurten. Toch worden steeds minder mensen die overlast veroorzaken gedwongen uit hun huis gezet. Hoe kan dat?

4 juni