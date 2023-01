Rockband van Luuk (14) geeft huiskamerconcert in Enschede: ‘Deze muziek mag nooit verloren gaan’

Leroy biecht omvangrij­ke bankpas­frau­de in Twente op: ‘Ik begrijp nu wat ik mensen heb aangedaan’

ALMELO - Hij vindt zijn strafzaak maar ‘onzin, verspilling van tijd en geld’, zegt Leroy van D. (30) uit Julianadorp dinsdagmiddag voor de rechtbank in Almelo. Maar dan komt hij tot inkeer en bekent dat hij veelvuldig betrokken was bij oplichting met bankpasfraude in Twente.

15:36