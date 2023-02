Rode Kruis moet Enschedese gezinnen ontbijt voorzetten

Het Rode Kruis beon vorig jaar in het najaar met het verstrekken van ontbijttassen aan ouders die hun kinderen geen fatsoenlijk ontbijt kunnen voorzetten. Dat gaat op voor dertig gezinnen in Enschede. Zij kunnen niet terecht bij de voedselbank, omdat ze wachten op toelating of net te veel verdienen. Deze ouders krijgen een keer in de week een tas met ontbijt ter waarde van 10 euro. Het Rode Kruis doet dat op veel meer plaatsen in Nederland.

Nog steeds ontbijt en lunch op school

Verder zijn er nu nog elf basisscholen in Enschede die kinderen een ontbijt of lunch voorzetten. Dat doen ze op verschillende manieren. De ene school heeft een buffet, de andere pakketten. De gemeente betaalt dat voor een groot deel.

Fractievoorzitter Erik Kemp van Volt ziet graag dat de gemeente eenmalig een bedrag stort op de rekening van het Rode Kruis, zodat ouders ontbijttassen kunnen krijgen. Wethouder Jurgen van Houdt vindt het eenmalig geld storten aan het Rode Kruis geen constructieve oplossing.

‘Ouders helpen, niet de school’

Ook is hij geen voorstander van het ondersteunen van scholen voor het verzorgen van een ontbijt of lunch. Het is niet de taak van de school en onderwijzend personeel, die hebben het al druk genoeg. „De ouders moeten geholpen worden, niet de school.”

Het Rijk denkt na over een landelijke aanpak. Tot die tijd helpt Enschede waar het nodig is. Het verzorgen van een ontbijt of lunch op school zou eind januari stoppen, maar is vanwege de noodzaak verlengd tot het eind van het schooljaar.