Roessingh heeft (nog) geen contract met zorgverzekeraars maar patiënt heeft geen keuze: ‘Revalidatie uitstellen is geen optie’

Wa’k zegg’n wol Burgemees­ter Kroon van Losser verbaast vriend en vijand met talenknob­bel en Amerikaan­se stemtoe­stan­den in Dinkelland

Wa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: burgemeester Cia Kroon van de gemeente Losser spreekt een aardig woordje over de grens en stemmen kan moeilijk zijn, zowel in Amerika als in Dinkelland.

6 januari