Rofra Home is weg van Woonplein Enschede en deze winkel trekt in het pand

indebuurt.nlMisschien heb je het al gezien: woonwinkel Rofra Home is vertrokken uit Enschede. De winkelruimte aan het Schuttersveld 1C staat niet lang meer leeg, binnenkort trekt er een nieuwe zaak in het pand.

Bij Rofra Home kun je een compleet nieuw interieur samenstellen. Van bank tot plaid, van bed tot nachtlamp. De zaak heeft tien filialen in Nederland. De winkel in Enschede is sinds eind 2022 gesloten.

Het Lampenpaleis

Welke zaak nu in het pand op Woonplein Enschede komt? Het Lampenpaleis. Die naam komt je misschien bekend voor. De winkel zat 47 jaar lang in het pand op de hoek van de Stadsgravenstraat en de Van Lochemstraat. Eigenaar Friedie van Beek vertelde vorig jaar aan Tubantia dat hij weg wil uit de binnenstad. Een nieuwe locatie had hij toen nog niet. Die heeft hij nu wel.

Lampen, lampen, lampen

Bij het Lampenpaleis ben je aan het juiste adres als je op zoekt bent naar – je raadt het niet – lampen. Spotjes, vloerlampen, tafellampen of lampen voor in je vide; je vindt het er allemaal.

Opening

De winkel op Woonplein Enschede gaat ergens in maart openen. De zaak aan de Stadsgravenstraat 67 is al gesloten. Heb je in de tussentijd echt een nachtlampje nodig? Bestel er dan een in de webshop.

Dit is een artikel van indebuurt Enschede. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!