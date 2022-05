Rolstoeltennisser Cor Kooij uit Enschede zoekt tegenstanders: ‘Goed voor je conditie en voor sociale contacten’

Politie­chef Janny Knol geraakt door documentai­re racisme binnen politie: ‘Dit moet uitgeban­nen worden’

Politiechef Janny Knol keek met pijn in haar politiehart naar de documentaire ‘De Blauwe Familie’, over racisme en discriminatie binnen het korps. Het onderwerp speelt zeker ook in Oost-Nederland, vertelt ze. Voor haar is de maat vol. „Voor discriminatie is geen plaats binnen de politie.”

25 mei