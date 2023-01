Ron Jans gunt Zerrouki een transfer, maar pas in de zomer

Technisch directeur Jan Streuer bevestigde donderdag dat Feyenoord zich opnieuw officieel voor Zerrouki heeft gemeld. „Hoewel Feyenoord nu boven aanstaat, zijn ze nog niet uit het zicht verdwenen”, zegt Jans. Met andere woorden: de trainer ziet de Rotterdammers in deze fase nog als een directe concurrent. „In de zomer gunnen we Ramiz een mooie transfer, maar nu willen we dat hij blijft. Het seizoen duurt nog twintig duels, we willen niet één van onze betere spelers midden in het seizoen verkopen terwijl we nog voor alles in de race zijn.”