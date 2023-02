Ron Jans na nederlaag tegen Ajax in de beker: ‘Ik ben een naïeveling en romanticus’

Dat Jans tot die uitspraken kwam, had alles te maken met het duel tussen Virgil Misidjan en Edson Alvarez in het begin van de wedstrijd. De verdediger van Ajax maakte tot twee keer toe een overtreding, maar de linkerspits van FC Twente besloot door te gaan en niet te gaan liggen. Daardoor was de kans op een goal nagenoeg verkeken. Had Misidjan niet slimmer moeten zijn, zo luidde na afloop de vraag aan Jans?

Co Adriaanse

„Co Adriaanse vertelde eens het verhaal dat Barry van Galen in een Europese wedstrijd op de voet van een Portugees was gaan staan, die daarop reageerde en rood kreeg”, aldus Jans. „Adriaanse zei dat hij er niet van hield, maar er wel heel blij mee was.”

Slimmigheid of onsportief?

Na de wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord merkte trainer Arne Slot op dat slimmigheidjes erbij horen. Dat was een vervolg op de discussie of zijn doelman Justin Bijlow nou slim of onsportief had gehandeld toen hij een tweede bal snel in het veld gooide, waardoor Misidjan niet kon ingooien. Daarmee voorkwam de keeper vrijwel zeker een grote kans voor FC Twente. „Ik ben niet zo van de slimmigheidjes, ik noem het meer gogme. Het vervelende is alleen dat de sportiviteit van Virgil nu werd afgestraft.”