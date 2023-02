Ron Jans noemt zichzelf na nederlaag tegen Ajax te lief voor betaald voetbal: ‘Ik ben een naïeveling en romanticus’

Turkse vrienden uit Hengelo reizen met ingezameld geld naar rampgebied in Turkije: ‘Ons kan ook iets overkomen’

Wat begon met het sturen van tikkies naar vrienden en naasten, is uitgegroeid tot een serieuze inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. En dus vliegen Mert Baglar (26) en Burak Uguz (28) uit Hengelo zondag naar het Turkse Adana met de flink bedrag in de koffer. Mert Baglar: „We hoopten om 250 euro op te halen. Inmiddels zitten we op 3000 euro en dat is alleen al uit onze directe omgeving.”

