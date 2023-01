RSK al 50 jaar een ‘thuis’ voor christelijke UT-studenten: ‘Iedere dinsdag bijbelstudie’

Hoe is het voor jullie begonnen?

„RSK is op 19 maart 1973 opgericht door een groep reformatorische studenten. Begin jaren tachtig stond het ledenaantal op twintig. Op dit moment zijn we doorgegroeid tot tachtig leden. We zijn voor de christelijke student een plek waar je jezelf kan thuis voelen. Het is één grote vriendengroep. Alle stromingen zijn bij ons welkom. Hierdoor zien we ons geloof vanuit verschillende perspectieven.”

Wat doen jullie zoal?

„Bij ons staat iedere dinsdag de bijbelstudie centraal. Er zijn ook verenigingsmaaltijden, zodat we samen kunnen eten. Bij het RSK maken we regelmatig een rondje waarin we bidden en ieders week doorspreken. Als vereniging zijn we aanwezig op huisfeesten van gelieerde studentenverenigingen. Na onze activiteiten is er zeker ruimte voor een borrel, al is dat wel met mate.”

Heeft de RSK ook tradities?

„Absoluut, als er iets bij ons of bij een andere vereniging te vieren valt, dan wordt er een beuncadeau gegeven. Dit cadeau bestaat uit dingen die je over hebt zoals een kapotte lamp. Hierbij moet dan een verhaal bedacht worden over wat het voorstelt. Er moet symboliek in zitten. Het cadeau staat voor verbinding.”

Op welke manier wordt het jubileum gevierd?

„Dat gaan we op verschillende manieren doen. Zo gaan we in de voorjaarsvakantie met een grote groep naar de Ardennen. Bijna tachtig procent van onze leden is hierbij aanwezig. In maart organiseren we een studentengala met een borrel waarbij bevriend bestuur is uitgenodigd. We houden tot slot nog een reünie voor oud-leden. Dit kunnen leden van twintig tot dertig jaar geleden zijn. We hebben al een reactie terug van een oud-lid dat aangaf dat hij positief verrast was door de uitnodiging. Hij vond het leuk dat we er nog waren. Hij is al sinds 2000 geen lid meer.”

Hoe kunnen nieuwe leden zich aanmelden?

„We promoten onze studievereniging jaarlijks op de introductiedagen. Maar nieuwe leden kunnen zich het hele jaar door aanmelden. We willen nieuwe leden wel eerst persoonlijk ontmoeten, zodat we kunnen kijken of de student bij de vereniging past. Een lidmaatschap kost ongeveer 50 euro per jaar.”