Ruim 130 mensen opgelicht via Marktplaats: Enschedeër (28) opgepakt

Shelters­uit biedt dakloze 73-jarige Gerard 's nachts beetje warmte

13:22 ENSCHEDE - De noodopvang in Enschede is dicht: die is alleen open als het 's nachts vriest. De stichting Sheltersuit rukte daarom uit om de 73-jarige dakloze Gerard van een warm slaappak te voorzien. “Zijn situatie is schandalig.”