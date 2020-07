Ruim 150 minder banen verloren bij Vredestein, tot 2025 geen nieuwe ontslagen

ENSCHEDE - Bij Apollo Vredestein verdwijnen geen 686 banen, maar gaan 528 jobs verloren. Dat is een compromis dat de ondernemingsraad met de directie heeft gesloten. Aanvankelijk zouden er zelfs 750 banen verdwijnen bij de bandenfabriek in Enschede.

Na de reorganisatie resteren er in Enschede nog 737 banen. De directie heeft tevens de toezegging gedaan, dat er tot 2025 niet nog meer ontslagen zullen vallen. De reorganisatie wordt vanaf volgend jaar januari doorgevoerd en Vredestein-werknemers die het aangaat, horen in het laatste kwartaal van dit jaar waar ze aan toe zijn. Het bestaande sociaal plan blijft van kracht.

Uitklapbare band

De winst die de OR van Vredestein in de finale onderhandelingen met de directie heeft behaald, zit in de productie van de Spacemaster. De productie van dit innovatief, door Vredestein zelf ontwikkeld reservewiel voor luxe auto's, blijft in elk geval nog twee jaar in Enschede. Van deze reservewielen met uitklapbare band worden er nu jaarlijks 540.000 gemaakt. De directie wilde er voortaan 480.000 in India laten maken, maar dat gaat voorlopig niet door.

De OR van Vredestein was verdeeld over het laatste bod van de directie, maar ging uiteindelijk in meerderheid akkoord. Dat betekent dat aangekondigde juridische procedures tegen de directie van de baan zijn.

Ontslagvergoeding

Over het sociaal plan zegt de OR dat het ‘aanzienlijk beter is dan het verplichte minimum.’ Werknemers die moeten vertrekken krijgen een ontslagvergoeding en worden begeleid bij het zoeken naar een nieuwe baan. Daarbij hoort ook sollicitatietraining die door het bedrijf wordt betaald.