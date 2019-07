Rupsenkiller Attie (69) krijgt weinig mee van internetroem: ‘Nooit van Dumpert gehoord’

112 Politie zoekt getuigen van gewapende beroving in Enschede

13:38 ENSCHEDE - Een 45-jarige man uit Duitsland is woensdagavond gewond geraakt nadat hij onder bedreiging van een vuurwape een geldbedrag moest afstaan. Dit gebeurde aan de Industriestraat in Enschede. De politie is een onderzoek gestart is roept getuigen op zich te melden.