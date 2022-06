Russische militairen afluisteren vanaf dak van de UT: ‘Het gebied ligt aan alle kanten onder vuur’

‘Gespannen situatie hier, tanks komen dichterbij. Ik weet niet van wie ze zijn, ik ken ze niet. Er vliegt een drone over het gebied. Het gebied ligt aan alle kanten onder vuur.’ Het zijn de indringende woorden van een Russische militair, ergens op oorlogsgrond in Oekraïne. Hij praat via de radio met een collega, vertelt wat er gebeurt op straat.

Een conversatie, die is opgevangen door de antenne op het dak van gebouw Carré van de Universiteit Twente en die dankzij de sinds 2008 speciaal ontwikkelde ontvanger, over de hele wereld te horen is. Al sinds de inval van Rusland in Oekraïne is te horen hoe Russische militairen met elkaar communiceren.