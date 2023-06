Ruud uit Borne staat er niet langer alleen voor: juristen en ombudsman bieden hulp bij moeizame strijd

Drie jaar geleden bood hij anderen onderdak, nu staat Ruud uit Borne zelf (bijna) op straat

Twee jaar geleden stelde hij zijn huis in Borne beschikbaar voor slachtoffers van de overstromingen in Limburg. Nu is oud-Wierdenaar Ruud Leeuw alles kwijt. ‘That’s it. Ik ga mijn tas pakken en dan ben ik vanaf nu officieel zwerver.’