’s Avonds is Timothy uit Enschede de legendarische Freddie Mercury. Wat maakt tributebands toch zo populair?

Vraagte­kens bij gebruik van taser tegen naakte man in Glanerbrug: 'Wat was hier het gevaar?'

Trillend ging hij naar de grond met de pijltjes van het stroomstootwapen op zijn lichaam. Naakt werd de 24-jarige verwarde Enschedeër vervolgens in een politiebus afgevoerd. Wat gebeurde er daarna met de man die zondagochtend in Glanerbrug voor onrust zorgde? En was die taser nodig? „Een agent moet ook aan zijn eigen veiligheid denken.”