Saab-aficionado’s uit heel Europa treffen elkaar in Twente

Column Sluipver­keer

10 augustus Als het aan de gemeente ligt kunnen we over een paar jaar alleen met de fiets dwars door Enschede. Wie het toch waagt om het centrum van onze mooie stad met de auto te betreden komt terecht in een doolhof van 30-km-zones of wordt linea recta in een parkeergarage gestuurd. Met het parkeergeld worden meer maatregelen genomen die autorijden onaantrekkelijk maken.