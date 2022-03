Saharazand zorgt voor vieze auto's: topdrukte en oranje spoelwater bij Enschedese wasstraat

De rij wachtenden bij Perfect Carwash in Enschede staat bijna tot aan de Westerval. De regenbuien vol zand leveren het bedrijf alleen al deze zaterdag een paar honderd extra klanten op. Waar klanten anders zo doorrijden of hooguit een paar minuten wachten, hebben ze nu tijd voor een telefoontje tussendoor. „Deze Audi S3 is van een vriend”, zegt Ilhan Coskin, terwijl hij zijn mobiel op de bestuurdersstoel legt.