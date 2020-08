Salarisdiscussie raakt verpleegkundigen: ‘Dat het kabinet niet eens weet wat we verdienen is helemaal kwalijk’

Marian Oosterhof (57) uit Lonneker is algemeen verpleegkundige. Ze is niet het type, zegt ze zelf, dat voortdurend op de barricaden staat om aandacht te vragen voor haar grieven. Maar toen ze een overzichtje in de krant zag staan met salarissen in de zorg, stuurde ze toch een boze mail. „Die cijfers zijn fout, en daar baal ik van. Zo veel verdienen we helemaal niet. En dan verliezen we het toch weer in de beeldvorming.”