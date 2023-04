Samen zaaien, samen oogsten in de wijkmoestuin: ‘Mijn dochtertje moet leren dat groenten niet in de supermarkt groeien’



Vijftien lapjes grond, ruim twee keer zo veel belangstellenden. Dat wordt loten om een eigen plek in de nieuwe wijkmoestuin in De Bothoven. De animo om met elkaar te gaan zaaien en oogsten maakt bewoners creatief. „Als jij wordt uitgeloot en ik niet, kunnen we misschien samen een tuintje delen.”