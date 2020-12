Sanderink bedreigt inspecteur politie en vernietigt bewijsmateriaal

Video Kickboks­kam­pi­oen ‘Superpiele’ voor kerstpak­ket naar noodopvang in Enschede: ‘Ik wil snel weer op eigen benen staan’

24 december ENSCHEDE - Het was zijn eigen keuze, zegt oud-wereldkampioen kickboksen Henry Brinkman (34). Toch brengt hij de kerst mogelijk noodgedwongen door in de winternoodopvang van Humanitas Onder Dak in Enschede.