Sanderink moet ex hogere ontslagvergoeding betalen

Pannatoer­nooi voor jongeren in Glanerbrug

26 februari GLANERBRUG - Het Cruyff Court in Glanerbrug is zondagmiddag het decor van een pannatoernooi met daarnaast tal van andere activiteiten. De organisatie is in handen van welzijnsorganisatie Alifa. „We zijn blij dat we na lange tijd weer een mooie activiteit voor de jeugd kunnen aanbieden”, zegt jongerenwerker Michael Spierings.