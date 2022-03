Sandra Melief, van Fries dorpsmeisje tot directeur van Enschede Marathon: ‘Ik wil hier nooit meer weg’

Eastermar

„Mijn geboortedorp in Friesland. Misschien ken je het wel van Doutzen Kroes? Zij komt ook uit Eastermar. Tot mijn dertiende heb ik er gewoond. Mijn vader werkte als bankier en mijn moeder was thuis. Ze komen niet uit Friesland, dus we spraken gewoon ABN. Ik ging als kind juist wel helemaal op in die Friese gemeenschap. Sprak vloeiend Fries ook, want mijn vriendinnen konden geen Nederlands. Ik bouwde hutten en klom in bomen. Een echt buitenkind. Totdat mijn vader een baan kreeg in het Groningse Hoogezand. Ik was 13 en had nog nooit met mijn fiets voor een verkeerslicht gestaan. Er ging een wereld voor me open.”