Saxion-docent wekt bij Wilders-fans en eigen directie woede met tweets

Column Geen donaties voor boek van kunstena­res Beverdam (van het liefdes­bank­je): zijn wij Ensche­deërs cultuurbar­ba­ren?

12 maart Zijn wij Enschedeërs cultuurbarbaren die de schoonheid niet weten te waarderen? Of zijn we zuiniger en gieriger dan onze streekgenoten? Feit is dat Enschede niet massaal de portemonnee trekt om een boek over het werk van kunstenares Guusje Beverdam te sponsoren, zo bleek deze week.