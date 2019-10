Saxion Hogeschool bevriest omzetten tijdelijk contract naar vaste dienst

Münster haalt stedenband met Enschede verder aan

8:53 MÜNSTER/ENSCHEDE -Sinds een jaar of wat is het dik ‘aan’ tussen de beide steden. Nu wil Münster de verbintenis met Enschede officieel vastleggen in een stedenband. Als zustersteden kunnen ze makkelijker een beroep doen op Europees geld. Bovendien krijgt ‘Enschede’ een vaste stek in het Münsterse stadhuis.