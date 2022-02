Saxion-medewerker aangehouden voor verkopen toetsen: ‘Absoluut onacceptabel’

De recherche heeft dinsdagmorgen drie mannen aangehouden die mogelijk illegaal toetsen hebben verspreid tegen betaling. Eén van hen is een medewerker van Hogeschool Saxion. De school noemt het ‘absoluut onacceptabel’. „Wij willen de onderste steen boven.” Of het gevolgen heeft voor studenten, is nu nog niet bekend.

De medewerker is geen docent, maar iemand die werkzaam is in de centrale ondersteuning. Het vermoeden bestaat dat de man toetsen vooraf beschikbaar maakte en deze vervolgens deelde met twee andere mannen. Zij zouden op hun beurt de toetsen weer hebben doorverkocht aan andere personen en studenten. De medewerker is door Saxion voor onbepaalde tijd geschorst.

Intern onderzoek

De fraudezaak kwam aan het licht na een intern onderzoek van Saxion door een extern bureau, waarvoor het College van Bestuur opdracht gaf. De hogeschool heeft vervolgens gelijk aangifte gedaan bij de politie. In een verklaring noemt Saxion de actie van de medewerker ‘absoluut onacceptabel’. ‘Wij willen de onderste steen boven’, staat in de verklaring. ‘Saxion staat voor integer gedrag van haar medewerkers en betrouwbaarheid van haar toetsen. Dit is van groot belang voor onze studenten.’

Anka Mulder, voorzitter van het College van Bestuur, vindt het ‘heel erg voor studenten en medewerkers’, maar wil niet in details treden over wanneer de hogeschool achter de toetsdiefstal kwam, welke afdeling(en) het betreft, hoe lang de man al voor Saxion werkte, op welke manier de andere mannen betrokken waren en wat de mogelijke consequenties zijn voor studenten.

De hogeschool doet aanvullend intern onderzoek om te achterhalen om welke toetsen het gaat. ‘Zodra het onderzoek afgerond is weten wij voor welke studenten dit mogelijk gevolgen heeft. We begrijpen dat dit vragen oproept bij onze studenten en medewerkers en vinden het ontzettend vervelend dat wij daar nog geen duidelijkheid over kunnen geven.’

Vanmorgen werden de drie verdachten aangehouden. Zij zitten momenteel vast op het arrestantencomplex in Borne. Ook werden enkele gegevensdragers door de politie in beslag genomen voor onderzoek.

Saxion telt in totaal meer dan 1300 mensen aan ondersteunend personeel. De school had afgelopen jaar, zo staat in het jaarverslag, een kleine 29.000 studenten.

Hogeschool Saxion heeft voor (oud)studenten een speciaal meldpunt ingericht. Hier kunnen zij met vragen terecht: Meldpunt@saxion.nl